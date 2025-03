Mexicaan Vallejo pakt met $200.000 gedoteerde GP Wellington

Arturo Parada Vallejo heeft de 1,55 m. Grote Prijs in Wellington gewonnen zondagmiddag. Met de door Marc Meeusen gefokte Fellow van 't Moerven (v. VDL Zirocco Blue) reed de Mexicaan naar de overwinning in de vierkoppige barrage. Hij was de enige die van het hout afbleef in de tweede ronde. Vallejo mocht dankzij zijn overwinning 66.000 dollar op zijn rekening laten bijschrijven.