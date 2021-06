Mexicaanse en Canadese springruiters voor Tokio

De Mexicaanse Federatie heeft het team bekend gemaakt dat gaat deelnemen op de Olympische Spelen in Tokio. Teamlid Patricio Pasquel is met de 48ste plaats de hoogst geplaatste Mexicaan op de wereldranglijst. Canada mag maar één combinatie afvaardigen naar de Spelen. Tweevoudig Olympiër Mario Deslauriers gaat met Bardolina 2 (v. Clarimo) zijn land in Tokio vertegenwoordigen.

Het Mexicaanse team bestaat uit vier ruiters. Patricio Pasquel heeft zich gekwalificeerd met Babel (v. Billy du Lys). Daarnaast zitten in het team Enrique Gonzales met Chacna (v. Chacco-Blue), Eugenio Garza met Armani SL Z (v. Asca Z) en Manuel Gonzales D. met Hortensia van de Leeuwerk (v. Corland).

Alleen Deslauriers voor Canada naar Spelen

Tweevoudig Olympiër Mario Deslauriers is de enige Canadese springruiters die naar Tokio mag. Canada raakte zijn teamplaats voor de Spelen kwijt nadat Nicole Walker en het team na de PanAm Games in Lima werden gediskwalificeerd. Bij Walker werd het verboden middel Benzoylecgonine in het bloed gevonden. En hoewel de CAS Walker in mei vrijsprak, kreeg haar land het startbewijs voor Tokio niet terug. Canada mag één ruiter afvaardigen en dat is routinier Deslauriers geworden met zijn Clarimo-dochter Bardolina 2. Voormalig Olympisch kampioen Eric Lamaze haakte af voor de Spelen vanwege zijn gezondheid.

Bron World of Showjuming/Horses.nl