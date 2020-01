Meyer-Zimmerman snoept Epaillard winst af in 1.45m LR proef Oliva

Het is niet vaak dat iemand dik onder de tijd van Julien Epaillard kan duiken, maar toch slaagde Janne Friederike Meyer-Zimmerman daar vanmiddag in. De Duitse amazone reed de tijd van Epaillard met een verschil van bijna twee seconden aan flarden en ging er met de overwinning vandoor in de 1.45m Ranking proef.

Slechtst 15 van de 86 combinaties wisten de nul op het scorebord te houden en toen Janne Friederike Meyer-Zimmerman als 14e starter de leiding in handen nam, was het nagelbijten voor de amazone. De Duitse zette met Goja (v.Wandor vd Mispelaere) een zeer snelle rond in 66.76 en hield daarmee Julien Epaillard van alweer zijn zevende overwinning in 2020.

Top van het klassement

Een paar uur eerder klonk het Franse volkslied al wel voor de snelle ruiter met Quincy Lady (v.Quintender) in de 1.40m proef. In de 1.45m Grand Prix kwalificatie moest de Fransman echter genoegen nemen met een tweede plaats. Met Edesa’s Kzoom van de Wittemoere (v.Carabas vd Wateringhoeve) klokte Epaillard een tijd van 68.57 seconden en werd tweede. Zijn landgenoot Nicolas Bost en Tesway de la Batia (v.Calvaro) eindigde als derde in de rubriek. Van de Nederlanders zette Tom Martens het beste resultaat neer. Martens stuurde Fleetwood (v.Clinton) foutloos rond en met een tijd van 77.21 werd de Nederlander 15e.

