Michael Greeve derde in GP Lier

De Nederlanders presteerden goed in de Grote Prijs van Lier over 1,45 m deze zondag. De winst ging echter naar de Poolse amazone Aleksandra Kierznowska met KWPN-merrie Badorette (v. Numero Uno). De zeventienjarige merrie finishte 4/100 seconde sneller dan Flavie van de Helle (v. Carlow van de Helle) onder het zadel van Chloe Aston. Michael Greeve was derde met Jacksonville Eurohill (v. Emerald).

De vierde plek was voor Daan van Geel, die slechts 11/100 achter Greeve de klok stilzette. Ook hij reed een negenjarige KWPN-ruin, namelijk Just Blue (v. VDL Zirocco Blue). Ook voor Vincent Dings en zijn valk Cream Couleur Z (v. Cream on Top) was het een goede dag, de combinatie bleef dubbel foutloos en werd zesde.

Dicht op elkaar

Het was echt een kwestie van fracties van seconden vandaag. Maikel van der Vleuten en Dywis HH deden anderhalve seconde langer over hun foutloze barrage en werden twaalfde. Ook Jeffrey Schmitz reed een foutloze barrage, met de negenjarige Kaviaar Delta Mossel Z (v. Kannan), hij werd zestiende. Nikita Cheung mocht met haar elfjarige merrie Noberlina vd Laarseheide Z (v. Nabab de Reve) ook naar de barrage, maar trok zich terug en kon zich daardoor net niet klasseren.

Uitslag

Bron: Horses.nl