Michael Greeve en Guan GJB winnen opnieuw in Valencia

De Spaanse zon doet Michael Greeve goed. Nadat hij afgelopen weekend in Valencia de 2* Grand Prix won op de Namelus R-zoon Guan GJB, begon hij de tweede week van de Spring Tour opnieuw met een zege en opnieuw met Guan GJB. In de 1,45m rankingproef was Greeve de Fransman Robinson Maupiler met ruim drie seconden de baas.

De rankingproef van gisteren was een Tabel A direct op tijd. Michael Greeve had al bewezen snel te kunnen zijn met Guan GJB. Ook nu dook hij met het fokproduct van G.J. Bouwkamp als een van de weinige combinaties dik onder de 70 seconden. Zijn tijd van 67,13 seconden werd de winnende tijd.

Carambole-zoon Frederiks

Robinson Maupiler stuurde Moncler Van Overis (v. Kannan) in 70,28 seconden naar de tweede plaats. De Fransman werd gevolgd door de Duitser Christoph Könemann die met de Carambole-zoon Frederiks, gefokt door H. Bakker uit Tollebeek, die een tijd van 72,41 seconden realiseerde. Frederiks was destijds een van de prijstoppers van de Sale of the Rising Stars. Hij werd voor 125.000 euro verkocht aan de Zwitserse Tina Pol.

Lemmen tiende

Ook Patrick Lemmen kwam met Full Option Van’T Zand (v. Flamingo K) weer in de top van het klassement. Hij was een van de snelste vierfouters en werd tiende.

Klik hier voor de uitslag.