Michael Greeve: ‘Ik heb goed de kop erbij kunnen houden’

Michael Greeve werd zondagmiddag in Deurne voor het eerst in zijn carrière gehuldigd als Nederlands kampioen bij de springruiters. Vorig jaar won hij zilver met Denver. Nu onttroonde Greeve met de negenjarige schimmel Rubens (v. Luganer) Willem Greve, die dit jaar het zilver pakte met de merrie Candy Luck (v. Comme Il Faut). Bas Moerings en de door zijn familie gefokte hengst Ipsthar (v. Denzel vh Meulenhof) stonden als derde op het podium. Bondscoach Wout-Jan van der Schans zag mooie toekomstpaarden, maar constateert tegelijkertijd dat de spoeling voor het WK in Aken nog dun is.

“Supermooi”, aldus kampioen Greeve (44). “Ik heb al vaak meegedaan aan het NK en er een aantal keer dichtbij gezeten. Vorig jaar werd ik tweede, dat was al top. Dit jaar ben ik goed begonnen door op donderdag het jacht te winnen en dat goed vast te houden.” Greeve won de titel na drie dagen en vier parcoursen met een foutloze score en werd daarmee de verdiende kampioen van een mooi en tot het eind spannend NK.

Beetje spanning

“De eerste ronde vandaag had Rubens wat veel spanning en moest ik eraan werken. Het liep iets minder dan de eerste twee dagen, toen ging het heel makkelijk. De tweede ronde was super. Ik heb goed de kop erbij kunnen houden. Dit is mooi. Mijn paard Rubens is pas negen jaar oud. Hij groeit mooi door naast mijn toppaard Denver, waarmee ik niet op het NK ben gestart. Ik hoop met Rubens dit jaar mooie wedstrijden te rijden, zodat hij meer ervaring kan opdoen. Denver heeft wat rust gehad en die probeer ik richting het WK in Aken te brengen.” Greeve rijdt Rubens voor Amerikaanse eigenaren. “Ze hebben alles via de livestream gevolgd, omdat ze er niet bij konden zijn. Vaak zijn ze er wel bij. Dit is mooi, hier doe je het voor. Mooi dat het lukt.”

Opnieuw sterk NK voor Willem Greve

Willem Greve reed wederom een sterk NK, dat hij met zilver afsloot met de elfjarige merrie Candy Luck. De ruiter uit Markelo won de wedstrijden op vrijdag en zondag en voegde geen strafpunten toe aan de 3,11 uit het jacht. “De beste heeft gewonnen. Wat wil je nog meer?”, lacht Greve sportief. “Dit is het laatste concours met Candy Luck. Ze gaat terug naar haar Amerikaanse eigenaresse Alessandra Volpi. Ze zou eerst teruggaan na het concours in Parijs, maar ik zei: laat haar het NK nog meelopen, dat is goed voor de ervaring. Dat ze dan zilver wint is een hele mooie afsluiting.” Greve werd met zijn negenjarige talent Party in de Hus virtueel vierde in het kampioenschap, waarin een ruiter maar met één paard in de eindstand voorkomt.

WK doel voor Moerings

Bas Moerings stapt voorafgaand aan de huldiging met een brede glimlach op zijn gezicht het voorterrein op. “Mooi. Er had zilver ingezeten als Ipsthar het paaltje op de een-na-laatste hindernis had laten liggen. Nu ben ik blij met brons, en anders baal je van geen goud. De volgende wedstrijd van ons is Eindhoven, waar we vorig jaar de Grote Prijs wonnen. Het WK in Aken is wel ons doel.”

Van der Schans: ‘Spoeling is dun’

Bondscoach Wout-Jan van der Schans volgde de prestaties van zijn combinaties met belangstelling. Toch waren er weinig combinaties aan de start met potentie voor het komende WK deze zomer in Aken. “Een heel mooi podium met twee paarden die voor het eerst op dit niveau springen en Ipsthar van Bas Moerings, die het hele jaar al constant springt. Dat is wel een combinatie die op de longlist staat. Dit jaar hebben we ruiters die een sterk team kunnen vormen, maar de spoeling is dun. We kunnen heel bewust naar Aken toe werken. Paarden waar we voor de toekomst hoop op hebben, hebben dat hier op het NK laten zien. Maar voor veel komt dat na het WK.”

NK Springen blijft in Deurne

Het NK Springen blijft ook de komende twee jaar in Deurne. De KNHS verlengde het contract met CH Deurne, voorheen CH Mierlo, dat het NK al voor de 23e keer organiseerde.

