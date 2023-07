Michael Greeve moet alleen Jodie Hall Mcateer voorlaten in Grote Prijs van Ommen

Liefhebbers van de springsport zullen met veel plezier hebben gekeken naar de Grote Prijs op CSI Ommen. Wanneer het leek alsof het niet sneller kon dan wist de volgende ruiter toch nog de tijd te verbeteren maar tegen het einde van de lijst was het duidelijk dat tegen de 42.27 seconden van Jodie Hall Mcateer geen kruid gewassen bleek. Michael Greeve kwam met Jacksonville Eurohill (v. Emerald) nog het dichtst in de buurt en werd tweede.

50 combinaties werkten een selectief parcours over een hoogte van 1,55m af en 12 daarvan mochten terugkomen voor de Winning Round. Zeven daarvan bleven in de eerste ronde foutloos en werden vergezeld door de vijf snelste vierfouters. In de Winng Round stond de teller voor iedereen weer op nul en dus lagen alle kansen nog open.

Conor Drain bijt spits af

Conor Drain kreeg in de eerste ronde een fout maar zijn snelle basistijd zorgde wel voor een plaats in de tweede ronde. Een mooie lijst voor de tweede ronde beloofde het nodige vuurwerk en de Ier stelde niet teleur. Hij reed Imagine (v. Cassini Gold) als eerste de ring binnen en stopte de tijd op 47.15 seconden. Dit leek an sich al een snelle tijd maar uiteindelijk moest Drain genoegen nemen met een ‘schamele’ zevende plaats.

Koen Vereecke zet de toon

Al vrij snel was het de Belg Koen Vereecke die de toon zette voor het verdere verloop van de wedstrijd. Zijn Lector Vd Bisschop (v. Bamako de Muze) werkte fantastisch mee en Vereecke had de kortste route goed in zijn hoofd zitten. De klok stopte op 43.78 seconden en dus moesten de ruiters na hem aan de bak om deze tijd nog te verbeteren. Het waren uiteindelijk drie ruiters die dit ook daadwerkelijk wisten te doen en dus eindigde Vereecke als eerste buiten het podium. Alex David Gill reed Jourdain VDL (v. Zapatero) naar de vijfde plaats en Gerben Morsink werd met Navarone Z (v. Nabab de Reve) uiteindelijk zesde.

Jodie Hall Mcateer te snel voor Michael Greeve

Het was uiteindelijk de nog jonge Jodie Hall Mcateer die de hoofdprijs op CSI Ommen wist te winnen. Haar Kimosa van het Kritrahof (v. Chatman) is misschien niet de grootste maar de merrie springt uiterst efficiënt en is razendsnel. Hall Mcateer reed met alle risico naar de laatste hindernis en stopte de klok op 42.27 seconden. Michael Greeve deed nog een dappere poging om deze bijna onmogelijke tijd te verbeteren en hoewel Jacksonville Eurohill fantastisch sprong miste de Emerald-zoon de snelheid van Kimosa. Greeve reed naar 43.50 en werd zo tweede in de 3* Grote Prijs van Ommen. Harry Allen nestelde zich nog tussen Greeve en Vereecke in en reed Calculatus (v. Cachassini) in 43.63 seconden naar de derde plaats.

Bron: Horses.nl