Michael Greeve schrijft VDL Stud Grand Prix van RWC Mariënheem op zijn naam

Vanavond stond als laatste de 1.45m VDL Stud Grand Prix op het Roelofsen Horse Trucks Winter Classics programma in Mariënheem en hierin wist Michael Greeve de winst naar zich toe te trekken na een 11-koppige barrage. Bert-Jan Zuidema en Sanne Thijssen kwamen dicht bij de winst in de buurt, maar moesten toch hun meerdere erkennen in Greeve.

In totaal deden 42 deelnemers een poging om foutloos rond te komen in de Grote Prijs. Een totaal van 11 konden dit dan ook echt realiseren. Als eerste starter in de barrage had Sanne Thijssen de taak om een foutloze maar toch snelle ronde neer te zetten.

Thijssen aan zet

Thijssen deed met Carado 3 (v.Cornado) dan ook precies dat. De amazone reed foutloos in 37.03 seconden en hield daarmee geruime tijd de leiding. De een na de andere combinatie moest vier strafpunten noteren. De eerstvolgende die foutloos reed, was Chantal Regter met Conchacco (v.Conthargos). Het duo klokte 37.34 en stond voorlopig tweede. Lang kon ze niet van die tweede stek genieten. Berber Dijkman en Ferdinand W (v.Carthino Z) gooiden roet in het eten en kwamen door de finish in 37.16 seconden.

Bert-Jan Zuidema aan zet

Toch werd dit niet de uiteindelijke top drie. Toen Bert-Jan Zuidema met Fleurabella-V (v.Diarado) de ring betrad, stond Thijssen nog aan de leiding. Zuidema dook echter ruim onder de tijd van Thijssen en pakte met 34,48 seconden de leiding over. Met haar tweede troef Hi There (v.Nabab de Reve) verbeterde Thijssen haar eigen tijd en pakte met een tijd van 35.61 de tweede plek van haarzelf over.

Greeve de allersnelste

Als voorlaatste starter zette Michael Greeve met Flambeau (v.Zambesi) nog even het gas erop en dit was niet voor niets. Greeve dook onder de tijd van Zuidema en pakte de leiding over met 33.87. Dit was uiteindelijk genoeg voor de ruiter om de overwinning en 2250 euro in de wacht te slepen. Greeve won voor Zuidema. Thijssen werd derde (Hi There) en vijfde (Carado) en daartussen nestelde Regter zich met haar toppaard Quilando (v.Quintender) op een vierde stek in 35.76.

Bron: Horses.nl