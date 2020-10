Michael Greeve slaat dubbelslag: Ook winst in 1.45m GP IJsselmuiden

Als afsluiter van de dag werd de Lodewijk Assurantiën 1.45m Grand Prix van de Roelofsen Horse Trucks Winter Classics in IJsselmuiden verreden. 12 combinaties gingen de strijd met elkaar aan en het was uiteindelijk Michael Greeve die de hoogste eer mocht opeisen. Ook Conor Drain ging voor de winst, maar moest toegeven op Greeve. De top drie werd compleet gemaakt door Annelies Vorsselmans.

De eerste starters die de nul op het scorebord hielden in de barrage, waren Nano Healy (Chappeau) en Bas van der Aa (Häkkinen). Zij eindigden uiteindelijk als zevende en zesde in de Grand Prix. Het was Albert Zoer die op indrukwekkende wijze de leiding pakte als vijfde. De ruiter wist met Heechhiem’s Cancun VDM (v.Balou du Rouet Z) maar liefst zes seconden onder de tijd van Bas van der Aa te duiken en stond bovenaan.

Vorsselmans opent de aanval

Lang kon Zoer daar echter niet van genieten, want Annelies Vorsselmans opende de jacht op zijn tijd. Dit was met groot succes. Vorsselmans en Chichester (v.Casall) finishten 0.43 seconden sneller en stootte Zoer van zijn troon. Ook Vorsselmans moest haar eerste plek afstaan. De winnaar van de RWC Grand Prix van Mariënheem, Michael Greeve, nam met Guan GJB (v.Namelus R) de eerste stek over met een tijd van 34.62. Vorsselmans mocht uiteindelijk als derde opstellen en Albert Zoer als vierde.

Conor Drain aan zet

Conor Drain zette eveneens de achtervolging in. Met Dialetto (v.Diarado) draaide Drain kort en kwam door de finish in 35.89. De Nederlandse Ier werd hiermee uiteindelijk mooi tweede. Als laatste starter kon Bas van der Aa met Häkkinen N (v.Zirocco Blue) nog een laatste poging doen. Van der Aa was echter niet snel genoeg en mocht een vijfde prijs in ontvangst nemen.

Bekijk hier de winnende ronde van Greeve en zijn interview achteraf:

Bron: Horses.nl/Horse & Country TV