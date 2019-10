Michael Greeve tweede met Turbo Z in 1,50m: ‘Wist niet dat ie zo goed zou worden’

De 1,50m VDL Stud Prijs was voor springruiters het hoofdnummer van de vrijdag in de IJsselhallen in Zwolle. Met minimaal verschil moest Michael Greeve zijn hoofd buigen voor Sophie Hinners. De Duitse was met de pijlsnelle Vittorio 8 (v. Valentino DDH) slechts 0,07 seconde sneller dan Greeve en zijn talentvolle Turbo Z (v. Thunder van de Zuuthoeve). “Ik ben echt heel tevreden”, vertelt Michael Greeve, die een goed outdoorseizoen draaide. Het begon met het winnen van de Grote Prijs van Eindhoven, waarna de deuren naar mooie concoursen geopend werden. In de landenwedstrijden van Dublin en Gijon zette hij zelfs foutloze rondes neer.

De tienjarige hengst Turbo Z leidde Greeve zelf op. “Of ik toen al wist dat hij zo goed zou worden? Dat weet je niet altijd. Als de instelling er is en ze willen voorzichtig zijn, dan kunnen ze echt heel ver komen. Maar je moet ze de tijd geven en goed naar een paard kijken of hij het niveau aankan of een keer in minder goede doen is. Je moet ook zorgen dat ze fit zijn en dat je ze goed managet. Daar heb je later wat aan. Met Turbo nu ook. De laatste twee jaar heeft hij zich heel goed ontwikkeld. Hij is sneller geworden, competitiever. Hij denkt meer met me mee in de barrages en zoekt de hindernissen meer op.” Dat was ook wel nodig in de barrage met maar liefst 18 starts. De ruiters vonden hun weg iets te makkelijk door het parcours van Henk Linders.

De barrage zorgde wel weer voor spanning, want de ruiters streden echt om de eerste prijs van 6.250 euro en de volle mep aan rankingpunten om op de wereldranking te klimmen. Na Greeve waren Bart Bles op Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck) en Marc Houtzager op Sterrehof’s Edinus (v. Padinus) de beste Nederlanders op de vierde en vijfde plaats. De Italiaan Michael Cristofoletti had zich met Sig Debalia (v. Zürich) vlak achter Greeve op de derde plaats genesteld.

Bron persbericht Jumping Zwolle