Michael Greeve wint 2* Grand Prix Valencia

Michael Greeve moest vanmorgen de tijd zetten in de barrage van de 2* Grand Prix in Valencia. Hij deed dat met verve op de Namelus R-zoon Guan GJB. De ruiter uit het Drentse Veeningen stuurde z'n paard in 35,08 seconden naar de zege. Guillaume Batillat kwam met de KWPN'er Baby Love (v. Lupicor) 0,11 seconden achterstand op de tweede plaats. Patrick Lemmen werd vijfde op Full Option Van'T Zand (v. Flamingo K).

De negen ruiters in de barrage van de 1,45m GP maakten er een mooie strijd van. Michael Greeve zette direct in de eerste rit een mooie, snelle foutloze ronde neer in een tijd van 35,08 seconden. De Namelus-zoon is in puike vorm, vrijdag werd het paar al derde een 1,45m-proef direct op tijd.

KWPN’er Baby Love

In de tweede rit kwam de Fransman Guillaume Batillat op de 15-jarige KWPN’er Baby Love heel dicht in de buurt. Hij zette de klokken stil op 35,19 seconden. Ook Kristaps Neretnieks, die als vierde van start ging met de Belgisch gefokte J’adore van’t Voortveld (v. Kashmir van Schuttershof), klokte een tijd onder de 36 seconden. In 35,82 werd de ruiter uit Letland derde.

Lemmen vijfde

Patrick Lemmen, derde ruiter in de barrage, stuurde de tienjarige Full Option van ’t Zand vlot en foutloos rond. Maar hij moest op de meet wel ongeveer 2,5 seconden op Greeve toegeven. Achter Antonia Andersson werd hij vijfde. De Zweedse Andersson sprong op de KWPN’er Dexter (v. Wittinger VDL) naar 36,40 seconden.

