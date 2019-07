Michael Jung debuteert in Nations Cup Hickstead

Michael Jung heeft als eventing-ruiter al een behoorlijke palmares opgebouwd. De ruiter heeft tot nu toe al 20 medailles behaald op Europese Kampioenschappen, Wereld Kampioenschappen en de Olympische spelen, waarvan maar liefst 12 keer goud. Nu gaat Jung dit weekend zijn debuut maken in een 5* landenwedstrijd. Zijn debuut, want het is de 5* landenwedstrijd springen in Hickstead.

Nu de startlijst voor de landenwedstrijd bekend is, zal Jung morgen definitief gaan debuteren in de 5* Nations Cup springen. De Duitser zal zijn land verdedigen in het zadel van Fischerchelsea (v.Check In). Otto Becker heeft naast Jung de gebroeders Marcus (Comme Il Faut) en Johannes Ehning (C-Jay) opgesteld evenals Patrick Stuhlmeyer (Chacgrano). Het is de laatste kans voor de Duitsers om punten te verzamelen voor de finale in Barcelona. Het team staat momenteel vijfde en moet in Hickstead weerstand bieden aan Ierland, Zweden, Brazilië, België, Amerika, Groot-Brittannië en Italië.

Bron: St.Georg/Horses.nl