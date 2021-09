Michael Jung wint 1.45m in Hagen

Een geheel Duits podium in Hagen op zaterdagavond in het 1.45m. Met op de hoogste trede van het podium stond Michael Jung. Hij reed de merrie Chasandra (v. Sandro Boy) in 41.52 seconden naar de overwinning.

Katrin Eckermann en Richard Vogel stonden op plek twee en drie. Eckermann had Van Bambelby (v. Van Helsing) gezadeld en kwam in 43.13 seconden foutloos over de finish. Vogel had een dikke seconde meer nodig dan Eckermann voor het parcours. Hij finishte met Carlchen S (v. Comme il Faut) in 44.19 seconden.

Dubbeldam

In deze rubriek reed Jeroen Dubbeldam als enige Nederlander mee. Hij bleef met Cosa Nostra (v. Conthargos) foutloos in het basisparcours, maar kregen een balk in de barrage. Hiermee werd hij elfde in het eindklassement.

Bekijk hier de hele uitslag.

Bron: Horses