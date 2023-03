Michael Pender opnieuw bovenaan in GP Vejer, deze week over 1,60m

In Andalusië stond deze zondag een 4* Grote Prijs over 1,60 m op het programma. Vorige week was het basisparcours over 1,55 dermate zwaar dat alleen Michael Pender met veel voorzichtigheid de nul hield. Deze week moest er een twaalfkoppige barrage aan te pas komen. Het resultaat was hetzelfde: winst voor de Ier met zijn twaalfjarige HHS Calais (v. Cavalier Royale).

De parcoursbouwer in Vejer de la Frontera zal zich de kritiek die hij vorige week van alle kanten kreeg, wellicht hebben aangetrokken. Met een goedgevulde barrage was deze wedstrijd in elke geval leuker om naar te kijken. In de barrage zagen we wel een aantal combinaties die niet iedereen even bekend zullen voorkomen.

Stuiterbal

Wie wel regelmatig in het oog springt is Matthew Sampson, maar de Brit had vandaag te maken met een bijzonder energieke Ebolensky (v. Clinton). Het paard maakte het op de eerste hindernissen al lastig, met een beetje teveel gespring tussen de hindernissen door. De lijn naar de combinatie vond de schimmel niet goed of te kort, in elk geval reden voor een stop. Sampson was daarna verstandig genoeg om af te groeten. Veel indruk maakte de Spaanse amazone Teresa Blazquez – Abascal met de opvallend getekende tienjarige vos Nasa de Toxandria (v. Vertigo Saint Benoit). Het duo sprong met veel bravoure door de baan naar een snelle tijd van 37,40 seconden. Met alleen een pechfout halverwege gingen zij na vier starts aan de leiding. De Ierse ruiter Niamh McEvoy deed het even later een stuk rustiger aan met zijn grootramige Olivia de Muze (v. El Torreo de Muze), maar het lukte hem wél om als eerste alle balken boven te laten.

Duarte Seabra

Kort daarna was het een veel sneller rondje van de Portugese ruiter Duarte Seabra en zijn grote schimmel Dourados (v. Diarado) die de Ier naar de tweede plaats verwees. Het leek helemaal niet zo snel, maar er ging toch echt vier seconden van de tijd af. Dit was pas de tweede keer dat het duo op deze hoogte uitkwam, al is het paard in het 1,50 en 1,55 al een tijdje competitief bezig. In de zware GP van vorige week reed de combinatie ook heel verdienstelijk. Deze week was er een geweldige tweede plaats.

Igor Gph

De Canadese Kara Chad haalde de Portugees met haar Nederlands gefokte Igor Gph (v. Harley VDL) nog bijna in, maar het keurige rondje was net 0.6 seconden te langzaam en uiteindelijk goed voor plaats drie. Aan het einde van de barrage perste Aurelien Leroy uit Frankrijk zich nog achter Chad met Vendome d’Ick (v. Arko).

Laatste starter Michael Pender was met HH Calais op papier natuurlijk de grote kanshebber voor de overwinning. Eerder in de barrage had de Braziliaan Felipe Amaral al wel laten zien dat de tijd nog sneller kon (al had hij een balk). Pender reed niet al te idoot, maar draaide precies kort genoeg om nog 0,24 seconden van de tijd van Seabra af te snoepen en voor de tweede week op rij de hoofdrubriek in Vejer de la Frontera te winnen. Voor Nederland kwamen alleen Kevin Jochems en Casillas van de Helle (v. San Patrignano Corrado) aan de start, zij kregen een balk in de basisomloop.

Uitslag

Bron: Horses.nl