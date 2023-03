Michael Pender zonder barrage naar winst in zware GP Vejer

In de Andalucia Tour was de 4* Grote Prijs over 1,55 in Vejer de la Frontera deze week voor de Ierse ruiter Michael Pender en HHS Calais (v. Cavalier Royale). Ze waren de enigen die foutloos door het basisparcours kwamen. Michael Viehweg werd op aanstormend talent Contario (v. Contendro I) knap tweede met 1 strafpunt voor tijd. De Spanjaard Santiago Nuñez Riva was met twee tijdfouten derde op de door Wilfried Nijhof gefokte Chakira Z (v. Crown Z).

Pender kwam als 18e van 50 starters de ring in en reed erg voorzichtig. Voor elke hindernis werd de bruine ruin zeer zorgvuldig teruggezet en alert gemaakt. In de driesprong scheerden de twee met de buik over de middelste sprong, maar dat ging allemaal goed. Pender moest vervolgens een dik uur wachten om te kunnen constateren dat hij de enige was die alle balken had laten liggen én binnen de tijd was gebleven. Het duo won eind januari al de GP van Villamoura en afgelopen najaar was er winst in de 1,60, GP van Riyadh en een vijfde plaats in de Super GCT van Praag.

Jochems netjes door loodzwaar parcours

Kevin Jochems zag met de negenjarige Iers gefokte Shanroe Peeters (v. Dallas VDL) twee balken vallen en bleef buiten de prijzen. Het was voor dit paard pas de tweede wedstrijd op 1,55 m niveau. Jochems had zijn ruin heel fijn aan de hulpen staan en sprong een goede ronde. Zijn paard zag de witte plank op de insprong van de combinatie over het hoofd en raakte tenslotte ook de middelste van de driesprong, die helemaal aan het eind van het parcours was gebouwd. Een opgave voor de paarden om zo’n hindernis aan het einde te zetten… En ook het feit dat 11 combinaties niet aan het einde kwamen en slechts 20 met minder dan 8 strafpunten geeft te denken.

Uitslag

Bron: Horses.nl