Michael Whitakers Viking met pensioen

Michael Whitaker heeft zijn achttienjarige KWPN'er Viking met pensioen gestuurd. De zoon van Jacomar is naar zijn jarenlange groom Leila Chew verhuisd. Tegen World of Showjumping vertelt Chew: "Michael zei me 'neem hem maar mee naar huis en rij hem wat, gewoon om plezier te hebben'."

Viking werd achttien jaar geleden geboren bij M. Habraken in St. Oedenrode. In 2011 kwam de zoon van Jacomar bij Michael Whitaker op stal. Het paar was al die jaren heel succesvol. Ze wonnen onder meer in 2013 team zilver op het EK in Herning en individueel werd Whitaker negende met de ruin. Veelvuldig maakte het duo deel uit van het Britse team. In finales van de Nations Cup in Barcelona en op de wereldruiterspelen in Caen.

Weer helemaal fit

In 2018 liep Viking zijn laatste internationale wedstrijden. Blessureleed hield hem vervolgens aan de kant. Op de website World of Showjumping vertelt Vikings groom van de laatste jaren, Leila Chew, dat het de bedoeling was dat het paard dit jaar zijn laatste parcoursen zou gaan springen. Hij was weer helemaal gezond. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten waardoor Michael Whitaker besloot hem met pensioen te sturen. Hij mag hiervan genieten bij zijn vaste verzorgster Leila Chew.

Bron World of Showjuming