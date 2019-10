Michaels-Beerbaum pakt GP Riesenbeck, Van Asten vijfde

Met La Caramba (v. Carambole) won Meredith Michales Beerbaum op het terrein van haar zwager de Grote Prijs van Riesenbeck. Ze was slechts 1/100 seconde sneller dan Mario Stevens en Baloubet 4 (v. Balou du Rouet). Ook de derde plaats was voor een thuisruiter: Jens Baackmann met Carmen 255 (v. Cornet Obolensky).

Leopold van Asten werd vijfde met Vdl Groep Chaccola (v. Chacco-Blue). Er waren maar liefst 21 starters in de barrage van de 1m45 rubriek, Michaels-Beerbaum was de eerste. Met haar pas negenjarige paard zette ze direct een tijd neer die niet meer in te halen was. Al deed laatste starter Mario Stevens wel zijn uiterste best, maar ook hij brak niet meer door de magische grens van 40 seconden.

“Dat was echt super leuk” reageerde de winnares na afloop. “Ik heb de Beerbaum-eer hoog kunnen houden!”

Van Asten tweede bij jonge paarden

In de Youngster tour deed Van Asten ook goede zaken. De wedstrijd voor zes- en zevenjarige springpaarden eindigde in zilver voor de Nederlander, met Vdl Groep Hutch (v. Numero Uno). Pepina G (v. Perigueux) won deze rubriek onder het zadel van Tim Rieskamp-Goedeking.

Uitslag GP

Uitslag Youngster Tour

Bron: Horses.nl / St Georg