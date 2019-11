Michel Hendrix begint in Luik met twee top tien noteringen

Op de eerste dag van het CSI4* in Luik heeft Michel Hendrix zich in het 1,40m en 1,45m in de prijzen gereden. Het begon gisteren met een vijfde plaats op Fair Field (v. Zirocco Blue) in de Tabel A 1,40m. In de hoofdrubriek, Twee Fasen over 1,45m, werd Hendrix zevende met de KWPN hengst Entertainer (v. Warrant). Albert Zoer pakte in deze rubriek nog een elfde prijs ook met een KWPN hengst, Florian (v. Zirocco Blue).

In de 1,40m-rubriek moest Michel Hendrix twee Belgen en twee Luxemburgers voor laten gaan. Met de negenjarige Fair Field had Hendrix een foutloze ronde in een tijd van 62,81 seconden gereden. Hij werd later voorbij gestreefd door Virginie Thonon en de achtjarige KWPN-merrie Griet (v. Bugatti VDL) die de proef won in 59,14 seconden. Op de tweede plek kwam Andres Vereecke op Lady-A Ter Putte (v. Diamant de Semilly) in precies 60 seconden.

Broer en zus Bettendorf

De snelle Luxemburgse amazone Charlotte Bettendorf finishte in 60,06 seconden met Bellefleur Ps Z (v. Berlin) goed voor de derde plek. Haar broer Victor kwam ook nog net voor Michel Hendrix op de ranglijst met een vierde plaats op Chactus (v. Chacco-Blue) in 62,61 seconden.

Dreher beste in 1,45m

De hoofdrubriek van de donderdag was een Twee Fasen over 1,45m. Hierin was de altijd vlugge Hans-Dieter Dreher de beste met de elfjarige merrie Berlinda (v. Berlin). De Duitser bleef dubbel nul in 31,62 seconden. De Belg Andres Vereecke moest opnieuw genoegen nemen met een tweede plaats, nu op Zuckersuess d’Argilla (v. Casall). Laura Kraut nam de derde plek voor haar rekening met Jakarta (v. Cicero Z Van Paemel).

Twee KWPN hengsten

Met een zevende plaats op de KWPN-hengst Entertainer was Michel Hendrix de beste Nederlander. De zoon van Warrant liet de beide fasen alle balken in de lepels en finishte in 34,78 seconden. Ook collega dekhengst Florian (v. Zirocco Blue) was dubbel nul en Albert Zoer stuurde hem in 36,88 seconden naar de elfde plaats.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl