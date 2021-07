Michel Hendrix en KWPN’er Hendrick’s HX op kop in 2* Grote Prijs van Sentower Park

Michel Hendrix won afgelopen zondag de 2* 1.45m Grote Prijs in Opglabbeek. De Nederlander kon in de barrage zijn concullega's achter zich houden en reed voorop in de ereronde met de KWPN'er Hendrick's HX (v.Bustique). Eoin McMahon en Adir Dias de Abreu namen achter Hendrix plaats in de prijsuitreiking.

In totaal plaatsten 10 combinaties zich voor de barrage. Michel Hendrix reed een goede snelle ronde met Hendrick’s HX, een eigen fokproduct van de familie Hendrix. De tijd van 40.13 seconden bleek onverslaanbaar en hierdoor mocht de Nederlander de Grote Prijs op Belgische bodem op zijn naam schrijven.

Eoin McMahon, stalruiter van Ludger Beerbaum, deed een goede poging om Hendrix de winst af te snoepen. De Ier deed met Chacon 2 (v.Chacco Blue) 41.08 seconden over zijn barrage rit en moest toch zijn meerdere erkennen in onze landgenoot. De Portugees Adir Dias de Abreu mocht als derde opstellen met Humberto ASK (v.Cornet Obolensky). Het duo kwam door de finish in 42.48 seconden.

