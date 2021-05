72-jarige Michel Robert wint 4* openingsrubriek op KWPN’er Emerette

Op de openingsdag van het 4* concours in Bourg en Bresse was Michel Robert de beste in de 1.50m rubriek met de door W. van de Mheen uit Hoevelaken gefokte Emerette. Met de dochter van Diarado was de Franse routinier bijna twee seconden sneller dan zijn landgenote Nina Mallevaey op Virtuose Champeix (v. Rubins des Bruyeres).

De 4* 1.50m-proef was een tabel A direct op tijd. Voor de break snelde de 72-jarige Michel Robert op Emerette naar de winnende tijd van 65,21 seconden. Net voor hem had de jonge amazone Nina Mallevaey de leiding in handen genomen met Virtuose Champeix met een tijd van 67,02 seconden. Maar daar kon de Française maar kort van genieten. Robert, drievoudig Olympiër, dook met de vlugge merrie er bijna twee seconden onder en die prestatie werd niet meer verbeterd.

Op de derde plek eindigde Julien Gonin op de Franse merrie Valou du Lys (v. Calvaro) in 67,19 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl