Micky Morssinkhof in top 10 Spaanse GP

De 3* Grote Prijs van Vejer de la Frontera werd zondagmiddag gewonnen door de Ierse ruiter Cian O'Connor met zijn schimmel Kilkenny (v. Cardento). Laura Kraut en haar toppaard Baloutinue (v. Balou du Rouet) werden op zo'n 6/10 afstand tweede. De jonge Nederlandse amazone Micky Morssinkhof werd met de negenjarige Quintendros E (v. Quintender) tiende.

Morssinkhof raakte een balk in de barrage, maar mocht nog altijd bijna 1.300 euro mee naar huis nemen. Melvin Greveling werd elfde. Hij maakte met zijn paard Noukie (v. Beauville van TL) geen springfouten in de basisomloop maar was wel te laat binnen om naar de barrage te mogen. Ook hij verdiende bijna 1.300 euro met zijn klassering.

Uitslag

Bron: Horses.nl