Micky Morssinkhof pakt top drie-klassering op CSI 2* Mechelen

In Mechelen ging gisteren de CSI 2* van start. In de 1.35m rubriek eindigde Micky Morssinkhof knap op het podium. De amazone moest Christian Jansen en Philippe Vanderhasselt voor haar dulden in de prijsuitreiking. De 1.40m rubriek viel in de Franse handen van Robinson Maupilier.

In de twee-fasen 1.35m proef zegevierde Christian Jansen. De Deen klokte met Madea (v.Heartbeat) een tijd van 24.50 in de tweede fase en was daarmee meer dan een seconde sneller dan de nummer twee. Philippe Vanderhasselt was de nummer twee in de rubriek. De Belg stuurde zijn KWPN’er Fenne (v.Namelus R) rond in 25.60 en mocht achter Jansen plaatsnemen. Micky Morssinkhof zadelde de KWPN’er Elianca (v.Carthino Z) voor de rubriek. Het duo kwam door de finish in 25.61 en eindigde met een verschil van slechtst één honderdste van een seconde op de derde plaats.

2* 1.40m

De afsluitende rubriek van donderdag was de 2* 1.40m rubriek. In het direct-op-tijd parcours was Robinson Maupilier iedereen te snel af. De Fransman zette met Curiano van Maarle Z (v.Canabis Z) een tijd neer van 55.04 en ging er met de overwinning vandoor. Patrik Spits en Virocondo Z (v.Va-Vite) deden er 55.78 seconden over en werden tweede voor Kendra Claricia Brinkop. De Duitse amazone deed er met Bakogan de St Jean (v.Kannan) 56.38 seconden over en mocht als derde opstellen.

Bron: Horses.nl