Mienie Vos pakt winst in Opglabbeek

De laatste jeugdrubrieken vandaag op het CSIJ in het Belgische Opglabbeek leverde bij de pony's een eerste en een derde plaats op voor de Nederlandse combinaties. Mienie Vos won bij de pony's met Pjotr van de Groenheuvel (v. Lars van de Groenheuvel). Lois Wilschut reed ook een foutloos barragerondje en werd met Minerva For Play (v. For Next Generation) derde.