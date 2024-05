Mienie Vos wint twee GP’s op één dag

Op het internationale jeugdconcours in Busta Arizio, Italië heeft de 13-jarige Mienie Vos vandaag niet één, maar twee Grote Prijzen gewonnen. De amazone begon met de winst in de Children GP op de 18-jarige Sire de Beau Soleil (v. Esterel des Bois). Later op de dag won ze ook de Grand Prix voor de ponycombinaties met Pjotr van de Groenheuvel (v. Lars van de Groenheuvel).

In de druk bezette Children GP mochten negen combinaties naar de barrage, van wie er vier foutloos bleven. Vos was van hen de snelste.

Mienie Vos met Sire de Beau Soleil. Foto: Privé collectie.

Bij de pony’s (over 1,30 m) wisten slechts twee combinaties de barrage te bereiken. Alleen Mienie Vos bleef foutloos, haar Italiaanse concurrente Rachele Zendrini was sneller, maar zag met haar pony Lacoste een balk vallen. In deze rubriek werd Mienie’s zus Bethany zevende met Still Got Me.

Uitslag Pony GP

Uitslag Children GP

Bron: Horses.nl