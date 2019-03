‘Mijn vader nog nooit zo gelukkig gezien’, zegt Maikel van der Vleuten na zege GCL

In december won team Madrid in Motion de play offs van de Global Champion League in Praag. Na drie dagen strijd bleek het team met de Nederlanders Maikel van der Vleuten en Marc Houtzager en Eduardo Álvarez Aznar (aangevuld met Eric van der Vleuten en Michael Duffy) het meest koelbloedig. Tijdens een interview door Global Champions met teamlid Maikel van der Vleuten, werd teruggeblikt op die ongelooflijke overwinning en vertelt hij over zijn hoop en dromen voor het komende seizoen.

“Het is moeilijk om het hele seizoen goed te presteren, maar we hadden een goed resultaat in Parijs en de rest was niet slecht, meestal gemiddeld”, vertelt Maikel van der Vleuten over de hoogte- en dieptepunten van hem en Madrid in Motion afgelopen seizoen. “We hebben echt gefocust op de GC Playoffs in Praag en we wisten dat we er iets goeds van moesten maken voor de sponsors van het team. Dus kozen we de drie beste paarden op dat moment; Verdi, Calimero en Rokfeller, en hebben er naartoe gewerkt. Ik moet zeggen dat we er allemaal in geloofden dat we het konden halen. In de weken naar de Play-offs hebben we alles gericht op Praag.”

‘Er gebeurde veel op de wedstrijd’

Van der Vleuten vervolgt: “Ik denk dat we alle drie erg gefocust waren, zelfs op het evenement – er gebeurde heel veel op de wedstrijd! Er waren moeilijke hindernissen in de baan, spookachtige sprongen en nieuwe hindernissen die anders waren dan normaal, dus sommige paarden stopten of liepen er langs. Ruiters als Ben Maher, Peder Fredricson en Harrie Smolders hadden er last van. Dingen die normaal niet gebeuren!”

‘De druk maakte me nog scherper’

Het nieuwe format met het knock out systeem gaf veel druk. Van der Vleuten: “Er stond zeker veel druk. Vanaf de eerste dag moet je scherpstellen en rijden alsof het de finale is, want als je het verprutst is de hele week voorbij. Er zijn veel mensen betrokken bij een GCL-team. Zo zijn er ook twee ruiters die niet meedoen en alle sponsors. Je wilt het goed doen voor iedereen. Maar in mijn geval maakt het me om een ​​of andere reden beter, nog scherper.”

‘Edu moest foutloos blijven’

Eric van der Vleuten was in Praag de ‘manager’ van het team. “De startvolgorde was mijn vaders idee”, zegt Maikel, “De druk was voor ons alle drie hetzelfde, alleen Edu (de Spanjaard Eduardo Aznar, red.), die als laatste startte, wist wat hem te doen stond: foutloos blijven en dat lukte!”

‘Eén van de meest emotionele momenten ooit’

Madrid in Motion won de Play-offs. “Het was één van de meest emotionele momenten ooit. Het heeft veel voor ons gedaan als ruiter, voor mijn vader en voor ons als een team. Ik heb mijn vader nog nooit zo gelukkig gezien in zijn hele leven. Op het moment dat het gebeurde waren we allemaal zo van…. Wow. Ook ik, het was ongelooflijk. Het was een van de hoogtepunten in mijn carrière”, besluit Van der Vleuten.

‘We hebben weer een goed team’

Voor het nieuwe seizoen blijft het team Madrid in Motion vrijwel intact. Marc Houtzager is er niet meer bij, Mark McAuley en Cindy van der Straten zijn toegevoegd. Maikel: “We hebben dit jaar een goed team, we hopen het weer goed te doen bij de Play-offs. Het is geweldig dat er nu zes ruiters in het team zitten, want er zijn het komende seizoen meer evenementen en het betekent dat we verschillende ruiters, met hun beste paarden, in verschillende evenementen kunnen inzetten.”

“We hebben al een plan gemaakt! Maar je moet ook flexibel zijn. Mijn vader is erg goed in het managen van dat. Hij is erg belangrijk voor het succes van ons team, hij kent al onze paarden heel goed en behandelt ons allemaal gelijk. Bovendien is hij een geweldige ruiter en weet waar hij het over heeft! We kijken erg uit naar dit seizoen.”

Bron Global Champions League/KWPN