Milan Morssinkhof op dreef in Aarhus: twee maal op het podium

Milan Morssinkhof sloeg vandaag in Aarhus een dubbelslag. De Nederlander eindigde zowel bij de Children als bij de pony's op het podium. In beide rubrieken bleef de winst in Deense handen.

In de Children Small Tour ging Mads-Emil Sandgaard Mørup er met de overwinning vandoor. De Deen zette met Qualitive (v.Quick Star) een tijd neer van 37,18 in het twee-fasen parcours en pakte de winst. Milan Morssinkhof deed er met Vivor du Castet (v.Flipper d’Elle) iets langer over en werd met 40,30 seconden tweede.

Pony’s

De Small Tour van de pony’s kwam op naam van Thilde Strandby Moeller en Attyrory Goldstar. Het duo finishte in 29,10 en schreef de rubriek op naam. Ook in deze proef eindigde Morssinkhof als tweede. In het zadel van Elle Birken klokte de 13-jarige ruiter een tijd van 30,51 en mocht achter Strandby Moeller plaatsnemen op de tweede plaats.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl