Miljoenenpaard Palloubet d’Halong weer terug in internationale piste

Na een lange wedstrijdpauze keerde Palloubet d’Halong (v. Baloubet du Rouet) onder Bassem Mohammed afgelopen weekend terug in de ring. In Valkenswaard liep de 16-jarige ruin weer zijn eerste rondjes na ruim anderhalf jaar. Het miljoenenpaard was eerder ook lange tijd uit de roulatie.

Palloubet d’Halong boekte zijn grootste successen onder de Zwitserse Janika Sprunger. De Zwitserse amazone reed de vosruin op het EK van 2013 in Herning naar de zevende plaats. In de prestigieuze Grote Prijs van Aken finishten ze als tweede.

In het najaar van 2013 kocht Jan Tops Palloubet d’Halong voor het recordbedrag van 11 miljoen euro. Eind 2013 bracht Ali Yousef Al Rumaihi het miljoenenpaard uit op concours. Een jaar later nam Bassem Mohammed de teugels over.

In het wereldbekerseizoen 2014-2015 boekte de ruiter uit Qatar enkele aansprekende successen. In 2015 op de Global Champions Tour werd Mohammed tweede in de GP van Miami en achtste in de GP van Antwerpen. Na een jaar wedstrijdpauze kwam Palloubet in 2016 weer in de ring en liep een aantal concoursen, daarna werd het weer stil rond het paard. In september 2017 kwam hij nog een keer terug in Lier en verdween opnieuw van het toneel.

Bassem Mohammed pakte dit weekend in Valkenswaard met Palloubet de draad weer op en sprong een 1,35m- en 1,40m-parcours. Beide rondes gingen zonder hindernisfouten.

Bron Grandprix-replay.com