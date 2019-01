Millie Allens EK-paard Balou Star naar Frankrijk

Onder Millie Allen liep de veertienjarige Oldenburger hengst Balou Star succesvol op de Europese kampioenschappen voor de jeugd. Bij de junioren won het paar team en individueel brons en bij de Young Riders was er in 2017 team goud. Nu raakt de Britse haar slechts 1,60m grote hengst kwijt, de zoon van Balou du Rouet vertrekt naar Frankrijk. Hij komt op het station van Haras de Numénor en zal worden uitgebracht door Young Rider Mégane Moissonnier.

Eind 2014 kwam Balou Star uit de stallen van Hans Dieter Dreher naar Millie Allen waarmee het succesverhaal van het paar begon. De Britse was zeer succesvol met de kleine hengst. Ze reed drie EK’s, bij de junioren in 2015 won ze twee keer brons. In Samorin haalde Allen met haar team de gouden medaille binnen bij de Young Riders. Daarnaast won Allen de Grand Prix des Talents du Saut Hermes in Parijs en de U25 Grand Prix in Liverpool.

Uitstapje naar Pius Schwizer

Vorig jaar raakte Millie Allen haar Balou al even kwijt aan Pius Schwizer. Maar onder de Zwitser liep het niet en ze kreeg het paard weer terug op stal. Nu moet Allen opnieuw afscheid nemen van de hengst. Hij vertrekt naar de Young Rider Mégane Moissonnier met wie hij zijn sportieve carrière voortzet. Balou Star wordt tevens ingezet voor de fokkerij via Haras de Numénor en France Étalons.

In sport en fokkerij

Julien Blot van Haras de Numénor: “Balou Star is populair onder de fokkers in Frankrijk. Afgelopen jaar was hij alleen maar via diepvriessperma beschikbaar en dekte meer dan 80 merries. De eigenaren wilden voor het komende jaar de hengst via vers sperma beschikbaar stellen, daarom staat hij nu hier. Ook wilden ze hem in de sport laten onder een jeugdruiter. De 22-jarige Mégane Moissonnier woont bij ons om de hoek en neemt de teugels over.”

