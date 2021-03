Mimi Gochman wint U25 serie met Celina BH

De Amerikaanse amazone Mimi Gochman heeft de met 50.000 dollar gedoteerde finale van de U25-serie in Wellington gewonnen. Met haar Holsteiner merrie Celina BH (v. Canstakko) bleef ze de concurrentie ruim 1,5 seconde voor in de barrage. Tweede werd Ashley Vogle met Bellissimo Z (v. Bamako de Muze). Deze merrie was eerder succesvol op het hoogsten niveau met de Belgische ruiter Thibeau Spits.