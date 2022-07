Moeder en dochter allebei springkampioen van Friesland

Je zult maar elf jaar zijn, nog maar net een paar maanden op concours aan het springen zijn en dan tijdens de regiokampioenschappen samen met je moeder de titel van de provincie Friesland winnen. Veel mooier kan het niet. Het overkwam Anna Couperus toch echt. In het eerste weekend van juli werd de jonge amazone uit Gytsjerk samen met haar moeder Nella Bijlsma springkampioen van de provincie Friesland. Bijlsma in de klasse 1.30m bij de paarden en Couperus in de 80cm bij de pony's.

“Het is natuurlijk geweldig als je dochter ook gewoon kampioen wordt,” vertelt Bijlsma breeduit lachend een dag na haar eigen overwinning. “Het is eigenlijk nog veel spannender dan wanneer ik zelf rijd, maar het is super leuk en ik ben enorm trots!”

Dochter Anna mag dan wel een professionele amazone als moeder hebben, zelf springt ze nog helemaal niet lang op concours. “Van jongs af aan zat Anna er wel eens op. Ze heeft een oudere pony gehad en rijdt vanaf haar achtste een beetje meer. Spelenderwijs en gewoon thuis,” vertelt Bijlsma die in het noorden van Friesland een drukke springstal met voornamelijk jonge paarden runt.

Fanatiek

Maar de gedreven Anna wilde meer. “Anna is erg fanatiek,” laat Bijlsma weten over haar dochter die de nette rijstijl van haar moeder heeft overgenomen. “Ze traint thuis heel enthousiast en ook met de verzorging helpt ze altijd goed mee. Sinds april hebben we een zeventienjarige New Forest D-pony met ervaring. Het is een hele fijne pony en sinds mei mag ze op concours springen.”

Het leven ziet er nu dus een beetje anders uit voor Stal Bijlsma. Nu niet alleen maar met een vrachtwagen vol springpaarden op concours, maar ook met een trailer en een pony. “Anders, maar heel erg leuk,” aldus Bijlsma.

Zomaar opeens kampioen

Op vrijdag 1 juli bleef de 46-jarige amazone met de zevenjarige Karfield (Arezzo x Namelus) als enige dubbel foutloos in het 1.30m-springen op de Regiokampioenschappen. “Mijn doel was om gewoon lekker te rijden. En dat is ook zeker gelukt,” lacht ze. “De eerste ronde was hij mooi ontspannen en had ik voor mijn gevoel een goed plan. De tweede ronde was hij weer nul. Maar omdat er geen andere nullers waren en ik als laatste moest starten, was ik dus zomaar opeens Fries kampioen.”

Leuke bijkomstigheid is dat Bijlsma Karfield zelf gefokt heeft. “Ja, dat maakt het nóg iets specialer. Ik ben heel erg tevreden. Hij was goed.”

Geweldige momenten in onze jeugd

Bijlsma won dankzij haar prestatie tevens een Golden H2F ticket waarmee ze deelname aan de finale van de Horses2Fly Competitie tijdens Indoor Friesland zeker heeft gesteld. “Ik ben heel blij dat ik me geplaatst heb voor Indoor Friesland. Ik heb er vroeger nog wel gereden in de landelijke rubrieken en wij gingen er altijd heen om te kijken en om de internationale springruiters aan het werk te zien. Het waren geweldig momenten in onze jeugd en ik ben blij dat het nu weer terug is.”

Nella heeft vroeger zelf ook nog gereden op Indoor Friesland, van het 1.10m tot en met het 1.35m. “Ik vind het super dat Horses2Fly mogelijk maakt dat de landelijke ruiters ook nu weer de mogelijkheid hebben er te rijden. Echt een geweldig initiatief.”

Bron persbericht Indoor Friesland