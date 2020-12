Molly Ashe Cawley stuurt Bustique-dochter Berdien Z naar winst in Nationale GP Wellington

De Amerikaanse Molly Ashe Cawley stuurde in de Nationale Grand Prix van Wellington de in Nederland gefokte Berdien Z (v.Bustique) naar de overwinning. Berdien Z kwam in Wageningen ter wereld en werd gefokt door H.J. Lamers-van Ingen. De negenjarige merrie genoot haar opleiding tot op 1.35m niveau bij de Nederlandse (eventing amazone) Renske Kroeze. Afgelopen zondag liep de Bustique-dochter met Cawley voorop in de prijsuitreiking.

Het deelnemersveld in de Nationale Grote Prijs bestond uit 37 combinaties, waarvan er negen de barrage bereikten. Molly Ashe Cawley kwam in de barrage het beste uit de bus. De amazone stuurde Berdien Z snel rond in 39.73 seconden. Dit was uiteindelijk genoeg om de overwinning op te mogen eisen.

KWPN’er Jet Blue

Diego Vivero en Litho v/h Panishof (v.Bufero vh Panishof) eindigden als tweede voor Coco Fath en Exotik Sitte (v.Ogano Sitte). Carly Anthony viel met de KWPN’er Jet Blue (v.Zirocco Blue) net naast het podium. Deze Jet Blue werd voorheen ook gereden door Nicole Botma, Frank Schuttert en Mclain Ward. Met het fokproduct van K. Duursma uit Schoonebeek finishte Anthony in een tijd van 42.37 seconden en werd hiermee vierde.

Bron: Horses.nl