Moneta’s Neptune Brecourt op 20-jarige leeftijd met pensioen

Het afgelopen jaar liep Neptune Brecourt op negentienjarige leeftijd zijn laatste wedstrijd in Vejer de la Frontera. Onder zijn jarenlange vaste ruiter Luca Moneta werd de Selle Français van Cumano tweede in een 1,40m-proef. Na een lange succesvolle carrière laat Moneta zijn trouwe partner nu met pensioen gaan. Op Facebook schrijft hij: "Ik zou willen dat jullie allemaal een paard als Nepi kunnen ontmoeten!"

Neptune Brecourt, geboren in 2001, is van succesvolle Franse ‘N’-generatie uit Jos Lansinks wereldkampioen Cumano. Het paard kwam op jonge leeftijd al bij de Italiaan Luca Maria Moneta. In 2008 begon hun internationale loopbaan. Nepi, zoals de ruin op stal heet, groeide onder Moneta uit tot een succesvol Grand Prix-paard.

EK Herning en WK Caen

Luca Moneta kwam met Nepi in het Italiaanse team voor het EK in Herning. Daar werd het paar individueel tiende. Het jaar erop werd het duo afgevaardigd naar de wereldruiterspelen in Caen. Twee keer werd Moneta met het paard opgesteld in het team voor de finale van de Nations Cup in Barcelona.

Van Puissance tot Derby

Ook won het paar de GP van San Giovanni in Marignano, was er een tweede en een jaar later een derde plaats in de WB selectie in Verona. Vaak zat Moneta in de prijzen bij puissance springen en Six Bar-wedstrijden. Maar ook was er een vijfde plaats in de zware Hickstead Derby.

Het afgelopen jaar bracht Luca Moneta Neptune Brecourt nog een aantal keren aan de start op de Spaanse toeren, op 1,45m-niveau. De loopbaan werd in maart afgesloten met een tweede plaats in Vejer.

Pensioen

Op Oudejaarsdag maakte Moneta de pensionering van Nepi bekend op Facebook. “Met plezier, maar ook met pijn in m’n hart, wil ik aankondigen dat 2020 het laatste actieve wedstrijdjaar was voor Neptune Brecourt.

Ik zou willen dat jullie allemaal een paard als Nepi kunnen ontmoeten!”

Bron Grandprix.info/Facebook