Monique van den Broek derde in GP kwalificatie Opglabbeek

De 1,40m-kwalificatie voor de Grote Prijs in Opglabbeek was gisteren in twee groepen opgedeeld. De Nederlandse ruiters reden vooraan mee. Monique van de Broek sprong met Compadre van de Helle (v. Casall) in de tweede groep naar de derde plek. In dezelfde groep werd Caroline Devos-Poels vijfde. Ook met een vijfde plaats was Fabiënne Roelofsen de beste Nederlander in de andere groep.

De beide kwalificatie-proeven gingen direct op fouten en tijd. De groep waarin Monique van den Broek derde werd, ging overtuigend naar de altijd vlugge Chloe Aston. Aan de KWPN’er Amigo T (v. Padinus) heeft de Britse een snel paard. Nu won het paar in 62,79 seconden en dat was ruim vijf seconden sneller dan Tim Hoster met Quintaro 9 (v. Quintender) die 68,01 nodig had.

Top vijf voor Van den Broek en Devos

De tijd van Monique van de Broek en de dertienjarige Holsteiner Compadre van de Helle nodig had, was 68,8 seconden. Goed voor dus de derde plaats. Caroline Devos-Poels werd in 72,22 seconden vijfde met de negenjarige Holsteinse merrie Daisy (v. Connor).

Toptijd van Wulschner

In de eerste groep werd de snelste tijd gereden door Benjamin Wulschner. De Duitser die vorig week in Opglabbeek zijn paard Tyson (v. Colman) verloor door een aorta-breuk, haalde zijn gram voor het verlies met de super snelle Quidditsch 2 (v. Quintender). De 60,24 seconden die Wulschner nodig had was nog ruim twee seconden sneller dan de tijd van Chloe Aston.

Roelofsen vijfde

Achter Wulschner werd Soren Pedersen tweede met de Kannan-dochter Kan Fly in 66,26 seconden. In 68,53 seconden werd Wilm Vermeir derde op de KWPN-merrie Hotshot (v. Glock’s London). Fabiënne Roelofsen werd in de groep knap vijfde op Roelofsen Horse Trucks Eldorado S (v. Diorado) in een tijd van 71,15 seconden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl