Mooie 2*-zege Smolders met Monaco in Grimaud

Harrie Smolders stuurde zojuist de Holsteiner Monaco (v. Cassini II) naar een royale zege in de 2* 1,40m-rubriek op het CSI5* in Grimaud. Over het twee fasen parcours bleef de voormalige nummer één van de wereld de Fransman Edward Levy twee seconden voor. In de 5* 1,40m-rubriek ervoor was er een zesde laats voor Marc Houtzager en Habitat BP (v. Dantos).

Een week geleden nam Harrie Smolders Monaco al mee naar Grimaud. Voor de elfjarige Holsteiner het eerste concours na de de wereldbekerwedstrijd in Gotenburg in februari. In de 1,40m Twee Fasen-proef was de combinatie snel en won in een tijd van 28,26 seconden.

Met twee seconden achterstand werd Edward Levy tweede op Confidence d’Ass (v. Diamant de Semilly). Op de derde plek kwam nog een Fransman, Laurent Goffinet met Valkyrie Condeenne (v. l’Arc de Triomphe) in 31,77 seconden.

Houtzager zesde in 5* 1,40m

In de 5* twee Fasen over 1,40m behaalde Marc Houtzager een zesde plek met de Dantos-zoon Habitat BP. De rubriek kwam op naam van Mathieu Billot met Lagavulin 2 (v. Ludwigs AS). De Fransman klokte 28,27 seconden, bijna twee seconden sneller dan de nummer twee Jerome Guery met Fais Toi Belle du Seigneur (v. Ferme Du Seigneur) die de Belg sinds begin dit jaar onder het zadel heeft.

Bron Horses.nl