Mooie opkomst bij KNHS-Hartog Trophy rijstijlcompetitie

Dat deelname aan de KNHS-Hartog Trophy steeds populairder wordt bij de springjeugd bleek wel op de startlijst in Wierden. Maar liefst 58 combinaties stonden vermeld op de startlijst. Renske van Middendorp (pony’s), Britt Schaper (Children), Evi Wiefferink (Junioren) en Lynn Eggink (Young Riders) scoorden het beste over twee rondes en wonnen hun rubrieken.

De wedstrijd in Wierden was alweer de derde competitiewedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy. De jeugdcombinaties, verdeeld over vier rubrieken werden dit keer beoordeeld door Edward van de Bragt en Remco Been. Bondscoach Edwin Hoogenraat nam de begeleiding op het voorterrein voor zijn rekening.

Stappen maken

Springruiter Remco Been was enthousiast over zijn rol als jurylid: “Ik vond het erg leuk om de jeugd de nodige tips en adviezen mee te kunnen geven. Er waren combinaties bij die al op een EK gereden hebben, maar ook combinaties die nog maar net op dit niveau meedoen. Ze hebben allemaal hun eigen goede kanten en aandachtspunten. Leuk om mijn visie op hun rijden met ze te kunnen delen.”

Been ziet het nut in van de competitie: “Zo’n wedstrijd is goed voor de jeugd, ze leren dan toch een beetje om ook onder druk te presteren. Edward en ik hebben afgesproken dat we nog een keer komen jureren. Dan kunnen we kijken of de deelnemers ook stappen hebben gemaakt, en wat ze hebben gedaan met de adviezen die we mee hebben gegeven.”

Agenda competitie

17 oktober – Lichtenvoorde

14 november – Luttenberg

4 december – Tolbert

Januari 2022 – finale

Uitslag Wierden:

Pony’s

1. Renske van Middendorp – Burito’s Funky

2. Hannah Hoeksma – Ringerheim’s Adine

3. Remy Aerts – Addrigoole Sally

Children

1. Britt Schaper – Keen Lady-E

2. Sanne Vermeulen – Icarus LH

3. Emma Heijligers – Zilon B

Junioren

1. Evi Wiefferink – Iregina Elton

2. Hilde Veenstra – Gideon DLS

3. Jorinde Dofijn – Justique

Young Riders

1. Lynn Eggink – Havanne van de Noordheuvel

2. Caroline Brummelhuis – Ibiza van het Drienerwolde

3. Tessa Delger – Hampton

Bron: KNHS / Horses.nl