Mooie overwinning Kristy Snepvangers in 1.30m DHL Prize Rotterdam

De eerste rubriek van de zaterdag op het CHIO Rotterdam zit er op en Kristy Snepvangers zorgde voor het eerste Nederlandse succes. Op Galante (v. VDL Zirocco Blue) was de amazone de snelste in de 1.30m DHL Prize. Jordy van Massenhove werd op 0,14 seconden tweede.

De 2* 1.30m-rubriek was met twaalf combinaties een kleine rubriek. Met startnummer drie kwam Kristy Snepvangers in de ring op de twaalfjarige KWPN-merrie Galante. Voor haar waren al snelle tijden gereden door Robin van Thillo en Mary Frances Looke maar beiden kwamen met vier strafpunten uit de ring. Snepvangers reed een vlotte, foutloze ronde en zette de klok stil op 64,06 seconden.

Direct daarna snelde Skye Morssinkhof met Pimpernel II van de Ceulshaegen in 61,52 seconden over de finish, maar kreeg een balk aan de benen. Morssinkhof was de snelste vierfouter en kwam daarmee op de vierde plek. Jordy van Massenhove pakte de tweede plaats met Kaline de Fremis (v. Tangelo van de Zuuthoeve), foutloos in 64,20 seconden. Mary Frances Looke bleef ook foutloos met Easy Star Devil (v. Quartz du Chanu) maar was met 75,17 seconden de langzaamste van de nullers.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl