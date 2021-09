Mooie tweede plaats voor Jack Amsems en Fliere Fluiter in ranking-proef Bonheiden

Op het CSI2* in Bonheiden was Jack Ansems gisteren goed onderweg met de VDL Zirocco Blue-dochter Fliere Fluiter. Het paar werd tweede in de 1,45m-ranking-proef achter de Ier Richard Howley in het zadel van de elfjarige Arlo de Blondel (v. Tlaloc M).

Zestig ruiters vertrokken in de Tabel A direct op tijd. De vijftien prijswinnaars bleven allemaal foutloos. Richard Howley was ruim de snelste met Arlo de Blondel. Hij stuurde de zoon van Tlaloc, of wel Dollar de la Pierre, in 64,71 seconden over de finish. Tegen die tijd kon Jack Ansems niet op. Hij was met de elfjarige merrie Fliere Fluiter, gefokt door J. van de Gevel, bijna drie seconden langzamer (67,45 seconden).

De Belg Vincent Lambrecht werd derde met de twaalfjarige merrie Cevrine du Banney Z (Chippendale Z) in een tijd van 69,80 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl