Mooie vijfde plek Mel Thijssen in 3* Grand Prix Vilamoura

Na een uiterst spannende barrage ging de zege van de Grand Prix van Vilamoura zojuist naar de Franse ruiter Titouan Schumacher met Atome Z (v. Amadeus Z). Drie Nederlanders streden mee om de hoofdprijs. Mel Thijssen werd met Florida Balia NL (v. Bustique) knap vijfde. Anouk de Ruijter werd zesde op Huepens Conquestador (v. Chin Chin's Erbe) en Leon Thijssen volgde op de zevende plek met For President (v. Numero Uno).

Tien ruiters hadden zich voor de barrage geplaatst en de Belg Alexander Kumps opende het bal met Luigi van de Kornelishoeve (v. Carabas Vd Wateringhoeve). Hij reed een snelle, foutloze ronde in 39,42 seconden. Uiteindelijk leverde hem dat een vierde plaats op.

Mel Thijssen met mooie nulronde

Na Kumps was ook Anouk de Ruijter foutloos met Huepens Conquestador. Op de laatste lijn reed ze een galopsprong meer en finishte in 42,47 seconden. Die tijd werd door Mel Thijssen en de Bustique-dochter ruim verbeterd, maar ze kon met 39,71 seconden net niet onder de tijd van de Belg komen. De jonge amazone reed een mooie ronde met het fokproduct van Maartje Lanooy en haar man Dinand Noeverman die sinds vorig jaar september uitbrengt.

Snelle ronde Guy Williams

Na Mel Thijssen kwamen de snelheidsspecialisten Guy Williams en Piergiorgio Bucci. Williams stuurde de rappe Rouge de Ravel (v. Ultimo Van Ter Moude) rond in 36,88 seconden en nam de leiding over. Bucci was op Cochello (v. Casall) net iets langzamer (37,00).

Thijssen met acht strafpunten

Vervolgens kwam Leon Thijssen in de ring met For President. Hij begon heel goed tot aan de steilsprong die hij net iets te schuin nam om tijd te sparen. De Numero Uno-zoon tikte de bovenste paal eraf. Thijssen kreeg ook nog een fout op de laatste sprong en eindigde op acht strafpunten in 39,86 seconden. Dat bleek goed voor de zevende plaats.

Kamikaze piloot

Titouan Schumacher besliste de wedstrijd door als voorlaatste met de veertienjarige Atome Z als kamikaze piloot rond te crossen. De zoon van Amadeus Z liet alle balken in de lepels en de Fransman zette de klokken stil op 35,96 seconden. De overwinning ging naar Frankrijk.

Bron Horses.nl