Mooie zege Gerben Morsink in 4* 1,40m Münster

De eerste rubriek van vandaag op het Turnier der Sieger in Münster kwam in handen van Gerben Morsink. Met zijn Carina Z (v. Carthino Z) snelde hij naar de zege in de 4* 1,40m-rubriek. Op ongeveer anderhalve seconde volgde de Deen Lars Bak Andersen met Doolys (v. Cannavaros). Toni Hassmann werd derde op Contendrix (v. Contendro I).

Na de break werd de openingsrubriek van de 4*-wedstrijd beslist. Katrin Eckermann had met Christian’s Chacco (v. Chacco-Blue) de leiding in handen met een foutloze ronde in 67,21 seconden. Lars Bak Andersen was de eerste die onder die tijd dook en zette met Doolys 65,44 seconden op de klokken.

Snelle rit van Morsink

Tegen het einde van de rubriek haalde Gerben Morsink er een flinke hap vanaf. Met de achtjarige merrie Carina Z, gefokt door zijn familie Evenhuis/Morsink noteerde de Tukker 63,80 seconden. Even later deed eerst Toni Hassmann met Contendrix een aanval op Morsinks tijd, maar het paar bleef steken op 65,77 seconden. Het leverde de Duitser de derde plaats op.

Alleen Tim Rieskamp-Goedeking was sneller. Als voorlaatste kwam de Duitser met Chico Bonito (v. Chacco-Blue) tot 62,52 seconden, maar liep tegen een balk aan. De laatste starter Janne Friederik Meyer-Zimmermann bleef wel foutloos met Chaka Chaka 3 (v. Casall) en met een tijd van 67,32 seconden werd ze vijfde.

Klik hier voor de uitslag.