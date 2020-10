Mooie zege Skye Morssinkhof bij zevenjarigen in Oliva

Skye Morssinkhof stuurde gisteren haar Nina vh Scheefkasteel (v. Numero Uno) naar de overwinning bij de zevenjarige springpaarden in Oliva. De kersverse Nederlandse kampioene bij de junioren was de snelste in de negenman sterke barrage. Achter haar werden Benedikte Serigstad Endresen en Louise Saywell tweede en derde.

De zevenjarige Nina vh Scheefkasteel debuteerde begin juli onder Skye Morssinkhof op het internationale circuit. De achttienjarige Nederlandse junioren kampioene nam de dochter van Numero Uno over van Maxime Harmegnies. De merrie behaalde vorig jaar als zesjarige 23 overwinningen op FEI wedstrijden.

Spannende barrage

Na een spannende barrage pakte Morssinkhof gisteren de zege in de 1,35m-rubriek voor zevenjarige paarden in een tijd van 36,44 seconden. Op bijna een halve seconde, in 37,21, volgde Benedikte Serigstad Endresen in het zadel van Elnica Cl Z (v. Elvis ter Putte). In 37,46 seconden werd Louise Saywell derde met de Kannan-zoon Kingsborough Kasper.

Volle broer H&M Extra

David Will stuurde de interessant gefokte More Than Extra (v. Berlin) naar de vierde plaats. De KWPN’er is een volle broer van het Grand Prix-paard H&M Extra van Olivier Philippaerts. De Noorse Victoria Gulliksen werd vijfde met haar KWPN’er Ibiza (v. VDL Cardento, gefokt door De Radstake BV).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl