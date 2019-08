Morsink en Hoekstra winnen 1m40 rubrieken

Voorafgaand aan de Grote Prijs van het Vechtdal, werden in Ommen ook twee internationale 1m40 rubrieken verreden. In beide stond een Nederlander op de bovenste trede van het podium. Hessel Hoekstra won met Comme Prevu (v. Comme Il Faut) de Stoeterij Sterrehof Prijs en Veronique Morsink ging er met Faithfull (v. For Keeps) met de winst in de Roelofsen Horse Trucks Prize vandoor.