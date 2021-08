Morsink en Thijssen winnen in Donaueschingen

Gerben Morsink won vanavond met Navarone Z (v. Nabab de Reve) de 1m50 rubriek direct op tijd in het Duitse Donaueschingen. Morsink was in de barrage de snelste. De 1m40 rubriek met barrage was voor Leon Thijssen met Zeppe Blue (v. Zirocco Blue VDL). Hij versloeg Steve Guerdat met Dynamix de Belheme in de barrage met 0,2 seconden.