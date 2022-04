Morsink tweede in 1,45m en Piet Raijmakers derde in 1,50m op Z-Tour

Op de Z-Tour in Lanaken waren gisteren de 1,45m Twee Fasen en het 1,50m direct op tijd de twee hoofdnummers en daarin waren Nederlandse successen te vieren. Gerben Morsink stuurde eigen fokproduct Carina Z (v. Carthino Z) naar de tweede plaats in de 1,45m rubriek. Piet Raijmakers jr. was met zijn derde plaats op Van Schijndel's Gladstone (v. Grison van den Bisschop) in het 1,50m de beste Nederlander.

In het 1,45m moest Gerben Morsink alleen Anthony Wellens voor zich dulden. De Belg was met Danger Civil vh Lindenhof Z (v. Diamant de Semilly) in de tweede fase ruim een seconde sneller dan Morsink. Wellens klokte 31,03 seconden, de tijd van Morsink was 32,48 seconden.

Megan Laseur met Ironman (v. Dallas) en Kim Emmen op Delvaux (v. Chacco-Blue) kwamen met hun achtste en negende plaats nog in de top tien.

1,50m-rubriek

In de 1,50m-rubriek direct op tijd was Patrick Stühlmeyer met de Casall-dochter Carmina 51 de beste. De Duitser ging foutloos rond in 62,64 seconden en was anderhalve seconde sneller dan Anthony Wellens en Domenco (v. Umex Sport Cornet’s Stern). Piet Rijmakers stuurde de elfjarige KWPN’er Van Schijndel’s Gladstone foutloos naar een derde plaats.

Leopold van Asten werd in het veld van 68 ruiters zevende met VDL Groep Elegant Hero Z (v. Echo Van T Spieveld). Voor Loewie Joppen was een negende plek met Havel van de Wolfsakker Z (v. Hos d’O).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl