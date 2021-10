Morssinkhof, Leemans en Priem in top zes in Ponies’ Trophy Prix Lyon

Ook de ponyruiters krijgen internationale kansen tijdens het CSI-W in Lyon. Vanmorgen reden ze hun eerste proef, een Tabel A direct op tijd. De winst ging naar thuisruiter Nohlan Vallat die de Ier Paddy Reape met vier tiende versloeg. Milan Morssinkhof werd knap vierde op Carrick. Achter hem kwamen Siebe Leemans en Yfke Priem op de vijfde en zesde plaats.

Over het 1,25m-parcours bleven negen van de 25 combinaties foutloos. Nohlan Vallat was op Daenerys d’Hurl’vent voor eigen publiek de snelste 52,24 seconden. Paddy Reape klokte met Valma de Fougnard 52,60 seconden, een fractie langzamer dan Vallat, en werd tweede.

Morssinkhof en Carrick vierde

Milan Morssinkhof reed een tijd van 57,88 seconden met zijn EK-pony Carrick en werd de beste Nederlander op de vierde stek. Siebe Leemans in 58,48 seconden over de finish met de achtjarige Noriego vd Riloo en werd vijfde. Yfke Priem klokte met Zafarano vh Gehucht Z, eveneens acht jaar oud, 60,41 seconden, goed voor de zesde plaats.

Renske van Middendorp is de vierde Nederlandse ponyruiter in Lyon. Zij kreeg een balk met haar pony Jolly en was met een dertiende plaats net buiten de prijzeen.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl