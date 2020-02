Moya en KWPN’er Charmeur stelen de show in 4* Wereldbeker-kwalificatie Wellington

Naast de reguliere 4* wedstrijd staat het Winter Equestrian Festival in Wellington dit weekend ook in het teken van de 4* Wereldbeker-wedstrijd. Gisteren stonden twee rubrieken op het programma van de zogenoemde Palm Beach Masters Series, de 1.45m NetJets Speed Challenge waarin Emily Moffitt haar tweede overwinning van dit weekend zeker stelde en de Candy Tribble Qualifier waarin Sergio Alvarez Moya en de KWPN'er Charmeur (v.Numero Uno) orde op zaken stelden.

De 1.45m Speed Challenge viel in de Britse handen van Emily Moffitt. De amazone mocht donderdag ook al voorop in de ereronde van de 1.45m en herhaalde dat kunstje op vrijdag. Met Tipsy du Terral (v.Toulon) was de Britse een seconde sneller dan de nummer twee. Net als donderdag was die nummer twee de Canadese Erynn Ballard met Judge Hof Ter Zeedycke (v.Winningmood). Rodrigo Pessoa en Venice Beach (v.Voltaire) mochten als derde opstellen voor Cian O’Connor die met de KWPN’er Baronescha (v.Verdi TN) vierde werd.

1.55m kwalificatie

In de 1.55m kwalificatie was het Sergio Alvarez Moya die met Charmeur, het fokproduct van H. Schonewille, de hoofdprijs in ontvangst mocht nemen. De Spanjaard klokte 37.23 seconden en daarmee was Moya zijn concullega’s te snel af. “Om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat Charmeur het zo goed zou doen, omdat hij een tijdje vrij heeft gehad,” reageerde Moya. “Ik ben weer met hem begonnen in november, en het duurde iets langer voordat hij weer fit was. Het lijkt erop dat hij het hier erg leuk vindt.”

‘Leuk paard’

Adrienne Sternlicht mocht met Bennys Legacy (v.Lupicor) plaatsnemen achter Moya op de tweede plaats. De Amerikaanse zette een tijd neer van 37.82 en hield Ashlee Bond achter zich. Bond finishte met Donatello (v.Diarado) in 38.03 seconden en eindigde als derde. Laura Kraut (Confu) en Beezie Madden (KWPN’er Garant) tekenden voor de plaatsen vier en vijf.

Acht van de 60 combinaties plaatsten zich voor de barrage. Moya wist dat hij een kans had op het podium en zijn barrage ronde pakte uiteindelijk zeer verdienstelijk uit. Ook doordat de twee ontzettend goed op elkaar ingespeeld zijn; ze vormen dan ook al sinds 2013 een team. Moya over Charmeur: “Als hij fit is, is het een leuk paard om te hebben en hij is zeer competitief. In de barrage is hij van nature altijd snel en hij vindt het leuk. Dus ik kan of een fout hebben of in de top drie van de proef eindigen. Hij heeft veel ervaring en weet daardoor waar ik heen wil. Hij voelt dat ontzettend goed aan.”

Uitslag 1.45m en uitslag 1.55m.

Bron: Persbericht/Horses.nl