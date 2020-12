Mr. Blue-zoon Mr. Europe op podium Nationale GP Thermal

In de Verenigde State blijven de wedstrijden gewoon doorgaan. Zo ook op het Desert International Park in Thermal, California. Op zondag werd er gestreden in de met 40.000 dollar gedoteerde Grand Prix en hierin was Nicky Galligan de grote winnaar. In de rubriek was ook nog een oude bekende op het podium te vinden. De Mr. Blue-zoon Mr. Europe, voorheen gereden door Julia Houtzager-Kayser, Marc Houtzager en Roy Weel, was met Karrie Rufer goed voor de derde plaats.

Het was een Nationale Grote Prijs waar meerdere paarden mochten worden gestart. Dat resulteerde in een totaal van acht barrage kandidaten waarvan Kyle King maar liefst drie troeven in handen had. De ruiter bezette uiteindelijk de plekken vijf, zes en zeven. De vijfde en zevende prijs pakte King met de KWPN’ers Magic Mike (v.Zapatero VDL gefokt door J.H. Koers) en Etalon (v.Tangelo vd Zuuthoeve gefokt door Zielman).

Nicky Galligan was uiteindelijk de ruiter die het beste uit de bus kwam. Met Javas Miss Jordan (v.Luidam) had Galligan 27.98 seconden nodig voor de barrage en trok de winst naar zich toe.

Mr. Europe op drie

Alessandra Volpi zat Galligan op de hielen met haar Foster 39 (v.For Edition). De Amerikaanse klokte 28.87 seconden en mocht als tweede opstellen. Op plek drie eindigde Karrie Rufer met de KWPN’er Mr. Europe. Deze 11-jarige Mr. Blue-zoon werd gefokt door Stoeterij Renken in Vriescheloo en vervolgens verkocht in de Prinsjesdag veulenveiling. Houtzager-Kayser, Houtzager en Weel brachten de ruin uit op 1.45m, 1.60m en 1.50m uit waarna Mr. Europe in 2019 naar Amerika verkocht werd.

Bron: Horses.nl