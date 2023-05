Kölz en Cellato zetten opmars voort in München, Vincent Dings zevende

Michael Kölz heeft met Cellato (v. Cellestial) de 3* Grote Prijs van München gewonnen. In de tweede omloop over 1,55 m zette de Duitser de snelste foutloze ronde neer. Penelope Leprevost werd tweede met Bingo del Tondou (v. Vigo d'Arsouilles). Beste Nederlander was Vincent Dings, die na een foutloze eerste ronde met Cream Couleur (v. Cream on Top) een balkje zag vallen in zijn (snelle) tweede ronde.

De GP van München-Riem wordt verreden in een grasring met wat hoogteverschil, hetgeen altijd goed is voor interessante sport. De twaalf beste combinaties uit de eerste ronde mogen terugkomen en daaronder waren vandaag ook een aantal vierfouters. Die hadden net zo veel kans als de rest, want de teller ging voor iedereen weer op nul.

Weishaupt eerste foutloze

Halverwege de finale was het Maximilian Weishaupt (de jongere broer van Philipp) die met zijn schimmel Omerta Incipit (v. Levisonn) met korte bochten, voorwaartse afstanden en een goede laatste lijn de eerste foutloze ronde neerzette. Hij moest even nagelbijten, maar werd uiteindelijk derde. Vincent Dings was met Cream Couleur de enige Nederlander in de tweede ronde. Dings nam direct veel risico op de eerste lange lijnen, maar kwam daarna niet goed uit op de insprong van de combinatie en zag daar een balk vallen. De Nederlander was snel, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met plaats zeven.

Kölz en Leprevost om de winst

Even later ging Michael Kölz met Cellato niet alleen over de tijd van Dings heen, hij kwam ook voorzichtig en nauwkeurig door de lastige combinatie. Een paar voorwaartse afstanden naar de grote oxers aan het einde van de omloop, brachten hem aan de leiding. Laatste starter Penelope Leprevost kwam nog in de buurt met haar krachtpatser Bingo del Tondou, maar het duo kwam net wat snelheid tekort, onder meer door een kleine correctie in de laatste lijn. De Française werd tweede. Voor Kölz is het de tweede overwinning in korte tijd met Cellato. Het duo won 7 mei geleden ook de 1m55 GP van Redefin en twee weken eerder de 1m45 GP in Zieleno Gora, Polen.

Uitslag

Bron: Horses.nl