Mynou Diederichsmeier Duits kampioene springamazones

Mynou Diederichsmeier gaf zichzelf het mooiste verjaardagscadeau wat ze zich kon wensen. Een dag na haar 36ste verjaardag werd ze gehuldigd als nationale kampioene van de springamazones op Duitse kampioenschappen in Balve. De dertienjarige Carlucci (Calido x Acord) van Diederichsmeier raakte in de drie omlopen geen balk aan. Sophie Hinners won zilver en Kathrin Müller het brons.

Als laatste starter in de finale moest Mynou Diederichsmeier foutloos blijven om de titel binnen te halen. De amazone hield haar hoofd koel en stuurde opnieuw Carlucci zonder fouten over het parcours.

Verjaardagscadeau

“Het is fantastisch, het voelt als een droom. Carlucci heb ik twee en half jaar onder het zadel en toen smeekte ik mijn vader om het te kopen”, vertelde een gelukkige Diederichsmeier na afloop. “Het was mijn grootste doel om hier een medaille te halen. Ik was al vaker in Balve aan de start geweest, maar ik had nooit geluk. Op mijn verjaardag bleef Carlucci al foutloos voor mij, en nu de titel is het mooiste verjaardagscadeau wat ik me kon wensen.”

Emile Hendrix

Sophie Hinners won het zilver met de Hannoveraanse hengst Vittorio 8. De elfjarige zoon van Valentino had alleen een tijdfout over de drie rondes opgelopen. De zilveren medaille kreeg een Nederlands tintje want de 21-jarige amazone traint al ruim een jaar bij Emile Hendrix.

Kathrin Müller

Het brons ging naar de thuisrijder Kathrin Müller en de Belgische merrie Felitia DH (v. Querlybet Hero). In de eerste ronde moest het paar vier strafpunten incasseren, daarna bleven zonder fouten.

