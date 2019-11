Na GP Zwolle nu GP Wierden voor Remco Been

De Grote Prijs was gisteravond een spannende afsluiter van Indoor Wierden. Remco Been kwam als grote overwinnaar uit de bus met zijn trouwe partner Holland van den Bisschop. Met de zoon van Heartbreaker won hij amper twee weken geleden ook al de Grote Prijs van Zwolle. In de barrage kon Been Harry Allen met Izzy By Picobello (v. Cicero Z) twee tiende voor blijven.

Remco Been en Harry Allen waren de smaakmakers in de barrage van de 1,45m Grote Prijs waarin acht combinaties aan de start kwamen. Been, die in Wierden al zijn vorm had getoond met een overwinning in de Medium Tour finale, zette halverwege de barrage een toptijd van 34,79 seconden op de klokken met zijn twaalfjarige Holland vd Bisschop. Hij was daarmee bijna twee seconden sneller dan Monique van den Broek die met Corsari Van De Helle (v. Comme Il Faut) op dat moment aan de leiding ging.

Hoekstra zeer snel

Marriet Hoekstra legde even later Been het vuur aan de schenen door met U Bresco Z (v. Untouchable Z) zeer snel rond te rijden. Haar tijd was 34,40 seconden maar een afgeworpen balk wierp haar terug naar de zesde plaats. Harry Allen vormde tot slot Beens grootste bedreiging toen hij met Izzy By Picobello als een raket rond ging. Maar de jonge Ier kwam op de meet twee tiende tekort en moest met de tweede plaats genoegen nemen.

Top vijf

De top vijf werd volgemaakt door Piet Raaijmakers met Van Schijndel’s Amberlina (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en Aniek Diks met Fiarabo (v. Diarado). Beiden waren foutloos maar ruim langzamer dan Remco Been.

Greve en Highway M TN winnen 1*GP

In de 1* Grote Prijs was Willem Greve de winnaar met de KWPN goedgekeurde hengst Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek TN). Met de zevenjarige hengst van Team Nijhof, die hij pas sinds juli onder het zadel heeft, was de ruiter uit Markelo ruim een seconde sneller dan Pim Mulder met Dywis HH (v. Toulon). Wilton Porter werd derde met de KWPN-merrie Heike ES (v. Falaise De Muze).

Bron Horses.nl