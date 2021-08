Na Sameh El Dahan komt ook Abdel Said niet meer uit voor Egypte

Vorige week werd bekend dat de Egyptische topruiter Sameh El Dahan niet langer voor Egypte uit zal komen, maar zijn rode jas inruilt voor de blauwe van Groot-Brittannië. Nu heeft ook Abdel Said ervoor gekozen om zijn rode jas in te leveren en wel voor de rode rijjas van België. Said werkt en woont al zo'n 20 jaar in Nederland en België en is met zijn stal gevestigd in de buurt van Antwerpen.

El Dahan besloot onder meer voor Groot-Brittannië te gaan rijden omdat hij gepasseerd werd voor de Olympische Spelen. Dit terwijl de ruiter een heel goed seizoen had en ervoor nog als tweede eindigde in de 5* LGCT van Parijs. Het was volgens El Dahan de hele situatie rondom de Spelen en hoe de Egyptische Federatie zich opstelde richting hem die zijn beslissing makkelijker maakte. El Dahan is al ruim 10 jaar woonachtig in Ierland.

Machtsmisbruik

Voor Said nam de beslissing om voor België te gaan rijden eveneens door hoe de federatie zich opstelde. Said vertelde aan World of Showjumping: “Het gaat om verschillende aspecten. Hoe het inschrijfproces voor de ruiters is, hoe er geselecteerd wordt voor het team en hoe er misbruik gemaakt wordt van hun positie en de macht die er bij hoort. Het heeft te maken met hoe de hele organisatie gerund wordt. Daarnaast was ik ook erg geschrokken van hoe Sameh behandeld is. Het was voor mij duidelijk dat dit niet de manier was om samen verder te gaan.” De Belgische Federatie en chef d’equipe Peter Weinberg hebben Said met open armen verwelkomd en dat maakte de beslissing alleen maar makkelijker voor de ruiter.

Twee jaar wachten

Beide ruiters moeten wel minimaal twee jaar wachten na hun laatste optreden voor Egypte in een teamwedstrijd voor ze uit mogen komen voor hun nieuw gekozen landen.

